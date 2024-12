Lanazione.it - Qualità della vita in Umbria, a Perugia si sta meglio che a Terni

Leggi su Lanazione.it

, 16 dicembre 2024 – L'indagine sulla2024 del Sole 24 ore, giunta alla sua 34esima edizione, analizza il benessere delle 107 province italiane attraverso 90 indicatori statistici suddivisi in sei macro-aree: ricchezza e consumi, affari e lavoro, giustizia e sicurezza, demografia e società, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. Per l'i dati mostrano un panorama variegato, con miglioramenti significativi in alcune aree e criticità persistenti in altre., ladelle donne al topsi colloca al 40esimo postograduatoria nazionale, guadagnando 9 posizioni rispetto all'anno precedente. Tra le performance migliori spicca il terzo posto per ladelle donne, trainata dall'incremento del tasso di occupazione femminile (+2,8% tra il 2023 e il 2024, dato Istat per donne tra i 20 e i 64 anni) e dall'aumentopresenza femminile nelle amministrazioni comunali (+8,9%).