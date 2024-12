Ilgiorno.it - Ottavia Piana, chi è la speleologa rimasta bloccata per la seconda volta nell’Abisso Bueno Fonteno

Brescia, 16 dicembre 2024 – Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso per recuperare, laintrappolata nella grotta Abisso, nella Bergamasca. La giovane èboccata a quota 200 metri di profondità, sabato 14 dicembre. Sul posto è arrivata una task-force di circa 100 soccorritori che, a rotazione, stanno lavorando per un intervento che si preannuncia ancora lungo., 32 anni, da sabato è ferma e ferita a 200 metri di profondità dopo essere scivolata. I primi soccorritori l’hanno raggiunta, ma per far passare la barella vanno allargati alcuni cunicoli. Chi è Il Progetto Sebino L’incidente Il precedente nel 2023 L’AbissoChi èha 32 anni ed è originaria di Adro, un comune in provincia di Brescia.