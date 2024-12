Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 16 al 22 dicembre 2024

ARIETE – Tutti invitati alla Cena di Natale di Antonella Clerici Cari Ariete, sarà unamolto positiva, leggera, colorata e ricca di incontri e sorprese inaspettate. Ve le meritate, specie dopo ilpesante che avete vissuto e tutto ciò che avete dovuto sopportare in questi ultimi mesi. Gli astri, infatti, in queste ultime settimane dell’anno si sono allineati per regalarvi un po’ di felicità. In questi giorni, per esempio, approfittate di questa congiunzione astrale fortunata per raggiungere finalmente quel grande traguardo che volete raggiungere da una vita. E passerete delle feste natalizie incredibili. E vi potrete godere il Natale in allegria un po’ come fa Antonella Clerici, impegnata oltre che con la Finale di The Voice Kids e con il quotidiano E’ sempre mezzogiorno!, anche con La Cena di Natale, con Gianni Morandi e Stefano De Martino, in onda il 23in prima serata su Rai1.