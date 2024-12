Iltempo.it - One woman show, la sfida di Giorgia: “Noi con gli italiani. Prodi? Obbediva”

Leggi su Iltempo.it

Il giorno della chiarezza. È la sintesi perfetta per descrivere l'ultimo giorno di Atreju o meglio il “one” diMeloni. La premier, nel modo più semplice possibile, con la determinazione che l'ha sempre contraddistinta, risponde punto per punto a chi, negli ultimi mesi, ha provato ad arrestare un governo che risponde alle accuse con i numeri, alle provocazioni con i fatti e al veleno con l'ironia. I MIGRANTI - Un punto, ad esempio, viene posto sull'annosa questione migranti. «I centri in Albania – sostiene a gran voce la leader di FdI, davanti alla gremita platea del Circo Massimo–funzioneranno. Chiedo a tutte le persone per bene di aiutarmi a combattere la mafia del mare». Accuse, dunque, verso quei giudici che, con «sentenze totalmente irragionevoli», hanno provato a ostacolare un modello virtuoso, che nella legalità trova il suo indiscusso punto di forza.