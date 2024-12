Lapresse.it - Nuovo codice della strada: in 48 ore 14 sanzionati per uso droghe

Ilè entrato in vigore sabato 14 dicembre e le sue “vittime” sono già molte. Nelle prime 48 ore, 19.154 pattuglie di Polizia e Carabinieri sono state impegnate in controlli e sono state contestate 4.744 violazioni, tra cui 14ex art.187 CdS (guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti). Lo fanno sapere in una nota congiunta il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.331 patenti ritirate e 8136 punti decurtatiTra le violazioni si segnalano 431 art. 142 CdS (limiti di velocità), 365 art. 172 CdS (mancato uso delle cinture di sicurezza), 117 art. 173 CdS (uso scorretto del cellulare alla guida). Sono poi 8.136 i punti patente decurtati, 331 le patenti di guida ritirate e 224 le carte di circolazione ritirate. Sono 4.599 conducenti per i quali si è reso necessario il controllo con etilometri e/o precursori: oltre aiper uso disono 170 quelli multati ex art.