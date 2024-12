Game-experience.it - Nintendo Switch 2, un altro produttore di accessori ha mostrato nuove immagini della console?

Leggi su Game-experience.it

2 potrebbe essere finito al centro di un nuovo leak, visto che proprio in queste ore undipotrebbe averdellenuovaGrande N.Bene sì, appena poche ore dopo le foto condivise da Dbrand, un’altra società che producepotrebbe aver anticipato l’annuncio ufficiale di, condividendo alcuni render che mostrano un dispositivo che richiama l’attualema con uno schermo più grande e con tutta una serie di differenze.Letrapelate di cui sopra provengono nello specifico da un’azienda cinese specializzata in, riguardanti dei render di una custodia protettiva per quella che si suppone essere2.Il designpresenta tante delle caratteristicheattuale, inclusa la disposizione dei tasti e la struttura portatile, ma con alcune differenze significative come uno schermo più grande.