Milan la festa dell’anniversario è un incubo | tifosi contestano proprietà e giocatori

Leggi su Sportface.it

Tira una brutta aria per il, che festeggia il 125° anniversario nel peggior modo possibile, ossia in un clima di aperta contestazione da parte dei propri. Un numero nutrito di sostenitori del Diavolo (si parla di quasi 300 persone) si è presentato davanti al locale dove si tiene la cena di gala con, dirigenza e, tra cui qualche grande ex, oltre allo staff, e non con buone intenzioni. Tanti gli striscioni apparsi già nelle scorse ore contro(“senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa”, “Dirigenti incapaci, società senza ambizione, non siete all’altezza della nostra storia”, per citarne alcuni), poi i cori. Non contro tutti indistintamente, ma contro lae contro alcuni, a cui è stato rivolto un esplicito “Tirate fuori i cog****i”.