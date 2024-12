Thesocialpost.it - Massa-Carrara, un fermato per l’omicidio del senzatetto

Un dramma si è consumato ad Aulla, in una casa abbandonata di via del Popolo. Ramzi Abdelmajid, 50 anni, è stato trovato morto nella mattina di sabato, con una grossa ferita alla testa. I carabinieri hannoun 30enne, già noto alle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe ucciso Ramzi durante una lite per un posto dove dormire.Leggi anche: Orrore a: trovato il corpo di un uomo in un edificio abbandonatoLa dinamica dei fattiTutto sarebbe iniziato nella notte tra venerdì e sabato. Intorno alle 2, i soccorritori della Croce Bianca erano intervenuti per aiutare Ramzi, trovato in strada in stato confusionale. Presentava alcune ferite, segno di una colluttazione, ma era cosciente. Trasportato all’ospedale di Pontremoli, era stato dimesso poco dopo.