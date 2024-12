Bubinoblog - MARIOTTO STA MALE! LUCARELLI: “PROBLEMI CHE NON POSSIAMO CONDIVIDERE IN PUBBLICO”

Selvaggiadifende Guillermodalla tempesta mediatica che lo vede protagonista da settimane e fa capire che idel giudice di Ballando con le Stelle sono molto seri.“Ho letto quello che hanno scritto su. Molti ieri giocavano sul fatto che avesse un look infor. Come se dovesse dargli la personalità del penitente.non è una persona strategica e non è uno che pianifica”, così laintervistata domenica pomeriggio nel talk di Rai1 Da Noi a Ruota Libera.“Lo conosco da 9 anni. Non l’ho sempre amato e negli anni, l’avrei preso a palettate. Specie due anni fa, quando c’è stato Lorenzo ed è morta mia mamma. Ho avuto un anno orribile, non ho vissuto empatia. Anzi, andava a dire in tv che odiavo le donne e mi ha massacrata”. prosegue una preoccupata Selvaggia.