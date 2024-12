Quotidiano.net - Liliana Resinovich e i 5 minuti di mistero nell’ultimo viaggio

Leggi su Quotidiano.net

Trieste, 16 dicembre 2024 - Ma a che ora esce di casala mattina del 14 dicembre 2021? C’è un gap di 5, tra le 8:41 e le 8:46. ’’ spiegato nella richiesta di opposizione firmata dal legale del fratello Sergio. Il primo orario – 8:41:26 – fa riferimento alle a quello che riportano le telecamere della Scuola agenti allievi di polizia di via Damiano Chiesa, la strada imboccata dalla pensionata 63enne – trovata morta in un parco il 5 gennaio 2022 – appena uscita di casa, nell’appartamento del quartiere San Giovanni dove viveva con il marito Sebastiano Visintin. I 5didi Lilly Ma l’orario effettivo secondo gli investigatori sarebbe da spostare in avanti di 5, alle 8:46:26, perché le telecamere non sarebbero tarate sull’orario reale.