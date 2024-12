Sport.quotidiano.net - Ligue 1, il PSG torna alla vittoria e allunga su Marsiglia e Monaco

Roma, 16 dicembre 2024 – Esce dpareggite il Paris Saint Germain, che nel posticipo contro il Lione si impone con un netto 3-1 enuovamente sulle inseguitrici: in questo momento, i parigini si trovano a sette lunghezze di distacco da Olympique. La squadra di De Zerbi, infatti, conquista soltanto un punto nella sfida interna contro il Lille, interrompendo una striscia di tre vittorie consecutive. Anche ilè costretto a dividere la posta in palio contro il Reims: allo Stade Auguste Delaune, la squadra di Hütter non segna e non subisce gol, chiudendo con un misero 0-0 che non gli permette di sorpassare ile prendersi il secondo posto in solitaria. Le partite della quindicesima giornata di1 Nell’anticipo di venerdì, il Tolosa si impone sul Saint-Étienne col risultato di 2-1, in rete ci vanno Stassin per i biancoverdi (al 53’) e Babicka e Aboukhlal (55’ e 85’) per i padroni di casa, che salgono al nono posto in classifica.