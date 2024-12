Rompipallone.it - Lazio Inter, Inzaghi rivoluziona e sorprende: un Big va in panchina, scelto il sostituto

Leggi su Rompipallone.it

sarà il big match che quest’oggi chiuderà la 16^ giornata di Serie A:pensa a un cambio che stupisce. Il Big andrà in.L’di Simoneapproderà questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare ladi Marco Baroni che sta correndo fortissimo in questo periodo della stagione, sia in Serie A sia in Europa League. Contro i biancocelesti non sarà semplice e per l’occasione il tecnico nerazzurro sta pensando ad una mossa a sorpresa.L’e lasi giocheranno tanto questa sera per la 16 ^ giornata di Serie A ed entrambe vorranno sia allungare sulle rivali, come Milan e Juve che hanno perso punti preziosi, ma anche non allontanarsi dalla vetta in cui Napoli e Atalanta continuano a correre veloci. Per l’exquella di stasera sarà perciò ancora di più una gara ricca di significato.