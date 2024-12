Metropolitanmagazine.it - James Gunn smentisce alcuni voci insistenti su The Batman parte II

ha sfatato leche speculavano su quali cattivi sarebbero stati presenti nel prossimo TheII. Al co-direttore dei DC Studios, che interagisce spesso con i fan sui social media, è stato chiesto se un rapporto che affermava che Clayface e lo Spaventapasseri sarebbero stati presenti in TheII fosse vero. “Questo non potrebbe essere il caso dato non c’è ancora stata una prima bozza di una sceneggiatura“, ha scrittosu Threads. In risposta, un altro fan ha condiviso uno screenshot di un articolo che affermava che il regista di TheMatt Reeves aveva terminato la sceneggiatura, chiedendo achiarimenti. “Non sappiamo cosa abbia frainteso quel giornalista per pensare che la sceneggiatura fosse finita“, ha scritto.il personaggio di Clayface è in arrivo sul grande schermo in un progetto diverso.