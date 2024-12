Inflazione a +13% | carrello della spesa e beni energetici spingono i prezzi

Panorama.it - Inflazione a +1,3%: carrello della spesa e beni energetici spingono i prezzi

Ile il’. A novembre l’Istat registra un aumento dell’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività dell’1,3% su base annua, in accelerazione rispetto al +0,9% di ottobre, e una lieve flessione dello 0,1% su base mensile. L’andamento, rivisto al ribasso rispetto alla stima preliminare (+1,4%), segna un ritorno ai livelli di luglio. Una risalita trainata da alimentari ed energia.L’accelerazione dell’è attribuibile soprattutto airegolamentati, il cui tasso di crescita è balzato dal +3,9% al +7,4%, e alla riduzionedeflazione per inon regolamentati, passata dal -10,2% al -6,6%. Parallelamente, ialimentari mostrano un sensibile aumento: quelli non lavorati salgono dal +3,4% al +3,8%, mentre i lavorati crescono dall’1,7% all’1,9%.