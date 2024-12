iliad Flash 210 a 999€ | 210 GB minuti e SMS illimitati

.com - iliad Flash 210 a 9,99€: 210 GB, minuti e SMS illimitati

210 è la tariffa che puoi attivare entro il 30 dicembre con 210 GB di dati e chiamate ed SMS senza limiti. La tariffa è senza vincoli, con costi trasparenti e senza rimodulazioni, una caratteristica che ha resouno degli operatori preferiti in Italia.Regalo di Natale da ho Mobile: 100 GB e tutto senza limiti a 5,99€210 a 9,99€L’operatore francese torna con un’offerta imperdibile:210, un piano tariffario che offre 210 GB di traffico dati,ed SMSa soli 9,99€ al mese. Questa promozione è attivabile per un periodo limitato, riservata sia a nuovi clienti che a chi effettua la portabilità da un altro operatore.L’offerta210 si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo, offrendo:210 GB di traffico dati su rete 4G/4G+ e 5G in Italia.