Formiche.net - Il valore della Diplomazia in un mondo in crisi. Il monito di Mattarella

Leggi su Formiche.net

Fare sintesiproiezionecomplessa realtà del Sistema Italia nel Paese in cui opera. Un timbro che, secondo il Capo dello Stato, deve essere osservato nella relazioni diplomatiche, al fine di prevenire conflitti, affrontare le emergenzecontingenza, progettare una strategia nazionale sui versanti di maggiore interesse. Sergiointervenendo alla XVII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia cerchia in rosso la missionee lo fa intrecciandola con le sfide che la politica estera impone all’attualità come le guerre a Kyiv e a Gaza.Lae gli StatiPunto di partenza le istituzioni, come le Nazioni Unite, definite “strumento ampiamente imperfetto ma prezioso” quasi a volerne perimetrare l’azione perché parallela a quelle dei singoli paesi.