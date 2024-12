Ilfattoquotidiano.it - Il non vedente Chris McCausland vince Ballando con le stelle inglese: “La mia vittoria è per tutti quelli che hanno pensato o gli hanno detto ‘non puoi far nulla’”

Per la prima volta nella storia del format “con le“, un nonha stravinto. È la storia del comico 47enneche in coppia con Dianne Buswell, coreografia dopo coreografia, è riuscito ad agguantare l’agognata coppa dellaalla versione britannica del celebre show.Le prime parole del nonsono state commoventi: “Vorrei dedicare la miaa cui è statoche non sarebbero riusciti a fare qualcosa e perchedi non riuscire in qualcosa. Con le opportunità, il sostegno e la determinazione giusti, tutto può succedere. La mia storia lo dimostra”.ha battuto al rush finale il cantante dei JLS JB Gill, l’attrice Sarah Hadland e l’ex protagonista del reality Love Island Tasha Ghouri., che era il favorito per ladei bookmaker, ha eseguito tre balli con la compagna Dianne Buswell.