Il biathlon del 2030 "abbandonerà la carabina per la mitragliatrice?" Martin Uldal, fenomeno isolato o prototipo dell'atleta del futuro?

Nel, il tiro avviene tramite una. Un’arma, dunque, a ricarica manuale. Non si direbbe, a giudicare da quanto fatto dal norvegesenel weekend. Il ventiduenne scandinavo ha difatti strabiliato il circuito di Coppa del Mondo più per la rapidità con cui ha chiuso una sessione di tiro che per i suoi tonitruanti risultati all’esordio assoluto (settimo nella sprint e quinto nell’inseguimento di Hochfilzen).ha difatti completato un poligono con il sensazionale tempo di 12”9. Ha impiegato 5”5 per rilasciare il primo colpo, dopodiché sono trascorsi sempre tra il 1”1 e il 1”7 fra la ricarica e la pressione sul grilletto! Sia chiaro, non ha sparato a casaccio, bensì con cognizione di causa. Il ragazzo ha colpito quattro bersagli su cinque, impressionando (e spaventando) la concorrenza con la sua performance.