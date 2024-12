Lapresse.it - Il 2024 anno difficile per la montagna, i ghiacciai si sciolgono sempre di più

Leggi su Lapresse.it

“Ilè stato une dal segno meno per le Alpi, ialpini e la biodiversità“. Lo dice Legambiente che ha presentato all’università degli studi di Milano Bicocca il rapporto finale di ‘Carovana dei’ (la campagna dell’associazione in collaborazione con il Comitato glaciologico italiano e Cipra Italia).“I giganti bianchi – rileva Legambiente – sonopiù sottili e in forte arretramento a causa della crisi climatica e delle temperature record di questa estate che hannullato i benefici delle nevicate tardive della scorsa primavera”. Il più colpito quest’è stato l’Adamello: il più grande d’Italia che ha avuto una perdita di spessore nel settore frontale di 3 metri ed effetti della fusione fino a 3.100 metri di quota. Sono stati 146 gli eventi meteo estremi sull’arco alpino nel