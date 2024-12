Dilei.it - Guillermo Mariotto, un altro Tapiro dopo il fuorionda a Ballando con le stelle

Sabato 14 dicembre è stata la serata della resa dei conti.è tornato in studio per scusarsi con Milly Carlucci e con il pubblico dicon le, mettendo così un punto alle voci di addio che lo vedevano fuori dal programma al quale ha partecipato per 20 anni. La sua entrata in studio è stata però tutt’che tranquilla. Lo stilista e designer ha infatti aspettato qualche minuto prima di palesarsi al cospetto della padrona di casa, che ha omaggiato con un mazzo di rose rosse. “Adesso ci sediamo lì ma con grande serietà”, gli ha imposto la conduttrice, che l’ha perdonato nonostante il comportamento poco consono della prima semifinale. Ma cos’ha detto prima di rientrare all’Auditorium? Le sue parole gli sono valse und’Oro.Secondod’Oro aper ilcon le“Che figlia de ‘na mign****”, avrebbe dettoprima di rientrare a far parte della giuria dicon le, dalla quale si è allontanato senza motivo nella puntata del 30 novembre.