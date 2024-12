Gualdana | Giordano Bruno l' audace matematico nascosto dietro al filosofo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Può la morte oscurare la vita? Sì, se la morte in questione è quella di. Di cui molti conoscono la fine atroce, pochi il pensiero. Sappiamo che fu arso vivo in Campo de' Fiori, a Roma, il 17 febbraio 1600, una cifra tonda rimasta incisa tra le tragedie della storia. La Santa Inquisizione volle dar prova della sua intransigenza con ildi Nola, piccolo centro nei pressi di Napoli, città dalla quale, storicamente, provengono brillanti ingegni teoretici italiani. E poi la sua statua, un bronzo eretto a Roma proprio nel punto in cui trovò la morte. Bella, con il suo volto pensoso rivolto verso il basso, sotto il cappuccio del saio di frate domenicano, cosa che lui del resto fu, per quanto a modo suo, ereticamente prima, scomunicato poi. La statua è lì da circa centotrent'anni e da allora è un simbolo della libertà di pensiero.