Ilveggente.it - Gratta e vinci, trucco svelato: basta farlo 10 volte

Leggi su Ilveggente.it

, altro che pessima: l’ha risollevata in men che non si dica.Non aveva grosse pretese. Si era diretto al Wolfson’s Market di Lincoln Park, nel New Jersey, con un obiettivo ben preciso. Che non era quello di sbancare il jackpot e di tornare a casa con un assegno milionario, ma di scovare unche gli permettesse di incassare anche solo una cifra minima. 500 dollari o giù di lì gli sarebberoti.10(Instagram) – Ilveggente.itTutto quello che voleva farci era comprare dei regali di Natale per i suoi cari, per cui si sarebbe accontentato anche solo di questa cifra irrisorio. La storia che stiamo per raccontarvi, tuttavia, si è evoluta in maniera completamente diversa. E merita di essere divulgata perché è ricca di dettagli che, in un certo senso, potrebbero dare un po’ di fiducia a quanti, nonostante innumerevoli tentativi, non hanno mai vinto alcunché al gioco d’azzardo.