Lanazione.it - Fratres Perignano ko contro le zebre viareggine. Pareggio con Mogavero, ma decide Belluomini

VIAREGGIO CALCIO 21 VIAREGGIO CALCIO: Carpita, Bellini (27’st Frroku), Nannetti (44’st Sorbo), Bianchi, Ricci, Bertacca,, Remedi, Morelli (27’st Goh), Bibaj (45’st Minichino), Ortolini. All.Amoroso: Serafini, Ricci,(44’st Mariani), Zocco (29’st Cutroneo), Genovali, Lucaccini, Badalassi (7’st Regoli), Misseri (7’st Meucci), Taraj, Viola, Rossi. All.Falivena Arbitro: Caldararo di Lecce Marcatori: al 25’pt Morelli, 9’st, 26’stVIAREGGIO – Una trasferta amara per la compagine perignanese che chiude il girone di andata con una sconfitta. Nella prima parte della partita il Viareggio non solo ha esercitato una buona supremazia territoriale ma ha anche messo diverse volte in difficoltà i rossoblù di Falivena. Infatti questa supremazia di gioco al 25’ ha dato i suoi frutti consentendo al Viareggio di portarsi in vantaggio.