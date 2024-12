Thesocialpost.it - Francesca Fagnani torna sul caso Mammucari: “Non avevo intenzione di metterlo all’angolo, lui non era pronto”

rilascia un’intervista a La Stampa doveinevitabilmente sulle polemiche scoppiate dopo la partecipazione di Teoa Belve. “Io non volevo assolutamente, ho preparato la sua intervista come tutte”, dichiara la conduttrice. Come ha confermato lo stesso attore, anche lasottolinea che probabilmente “non si sentiva realmente” a quel tipo di intervista.Leggi anche: Belve, parla: “Mi prendo una pausa”. La replica della RaiL’intervista di“Io non volevo assolutamente, ho preparato la sua intervista come tutte. – spiega– Evidentemente lui non si sentiva realmenteper una intervista libera e aperta. Piuttosto mi ha stupito l’ondata incredibile di affetto e solidarietà da parte di ragazze e ragazzi di fronte a un comportamento inaccettabile.