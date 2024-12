Tvplay.it - Esonero Mourinho, svolta assurda: il suo sostituto è italiano!

Josérischia la panchina, la dirigenza del Fenerbache valuta tecnici italiani per sostituirlo: ecco cosa sta succedendoSono ore di grande riflessione in casa Fenerbache, dove i vertici del club stanno valutando di esonerare Joséper i risultati deludenti inanellati in questi mesi. La posizione dello “Special One” – arrivato sulla panchina dei turchi durante l’estate – si è aggravata dopo l’ennesimo k.o stagionale, maturato in casa contro l’Ateltico Bilbao, uscito vittorioso dall’Ülker Stadium per 2-0 al termine della gara valida per la fase a gironi di Europa League.: il suo! (Foto Ansa) – Tv PlayDel resto, guardando al campionato le cose non vanno meglio per la gloriosa compagine di Istanbul. Il Fenerbache, infatti, oltre a rischiare l’eliminazione in Europa, si trova attualmente a sei punti di distacco dalla vetta occupata dal Galatasaray di Victor Osimhen e Dries Mertens, ed ha ottenuto cocenti sconfitte nei sentitissimi derby con lo stesso Galatasaray e il Besiktas di Ciro Immobile.