E sono 17 Festa grande per Adele la piccola di casa E il regalo più bello è quello di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Leggi su Caffeinamagazine.it

protagonista assoluta di queste ultime settimane in tv. Non solo per Ballando con le Stelle, da dove è stata eliminata da poco, ma anche per Belve perché a Francesca Fagnani ha rivelato di aver tradito il suo ex marito. E poi ilritorno alFratello da Alfonso Signorini. Ma in mezzo a tutto questo lavoro, anche la vita privata è stata condivisa con i fan.L’ultimissima occasione è stata laper la “di”:. La terzogenita dell’ex coppia ha soffiato su 17 candeline e tutta la famiglia è andata a cena fuori, in un ristorante di sushi. A condividere i momenti di quella serata è stata proprio mammache sul suo profilo Instagram ha prima fatto gli auguri ade poi ha postato gli scatti dell’uscita di famiglia.