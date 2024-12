Ilnapolista.it - Dembelé: «Luis Enrique non è mio padre, abbiamo un rapporto allenatore-giocatore»

Trae Ousmanele cose quest’anno non erano andate come previsto; il tecnico infatti aveva criticato l’atteggiamento dell’ala francese negli ultimi tempi e per questo gli aveva tolto spazio in campo.: «non è mioun»Ieri, nella vittoria 3-1 contro il Lione, l’ex Barcellona è tornato ad essere titolare e ha rilasciato nel post-partita alcune dichiarazioni circa ilcon l’spagnolo:«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro il Lione, è stata premiata la nostra intensità. Come il tecnico ha detto in conferenza stampa, non siamo fratelli, non è mio. Il nostro è un. Lo conosco da un po’. Stiamo cercando di fare di tutto perché il Paris Saint-Germain cresca, vinca titoli, giochi bene e piaccia a tutti».