Lapresse.it - Daisy Osakue denuncia: “Presa per ladra in un negozio perché ho la pelle nera”

, discobola della nazionale italiana di atletica leggera,su Instagram un episodio di razzismo nei suoi confronti: sarebbe stata fermata in undi Torino epersolo a causa del colore della sua. “Mi hanno fermato tra tantissima gente, io stavo scendendo le scale, mi ha fermato come se stessi rubando tutto il. Mi dà molto fastidio”, ha detto l’azzurra, i cui genitori sono nigeriani. L’episodio sarebbe avvenuto in uno store della Apple. “Mi serviva un adattatore nuovo per il mio cellulare, vado al piano di sopra e prendo l’adattatore. A un certo punto vado giù per vedere un po’ di cuffie e sento qualcuno che si ferma davanti a me. Mi blocca e mi fa ‘devi pagare prima di andare'”, ha raccontato l’atleta piemontese, che spiega di aver risposto “in che senso? Sto andando giù, pagherò giù”.