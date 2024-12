Lettera43.it - Dai flop al caso Sanremo fino allo stallo sulla presidenza: tempi duri per la Rai meloniana

Leggi su Lettera43.it

Una fine d’anno davvero mesta per la Rai. Bassi ascolti, nessun programma nuovo che abbia lasciato traccia, vertici paralizzati senza un presidente eletto e, infine, cilieginatorta, il rischio di perdere l’evento clou, il Festival di. E pure un possibile taglio del canone. Insomma sonper Tele Meloni.Due soli programmi hanno brillato: Ballando con le stelle e Affari tuoi Partiamo dagli ascolti, dove in media la tivù pubblica viene quasi sempre battuta da Mediaset che vince, anche se di poco, nello share medio giornaliero (36,8 per cento contro il 36,7). Due soli sono stati i programmi di successo di questo inizio di stagione: Ballando con le stelle e Affari tuoi. Il primo, realizzato da Ballandi Arts, è una certezza consolidata nel tempo. Quest’anno, però, con tutte le polemiche connesse, ha fatto registrare bei picchi d’ascolto.