Donnapop.it - Cosa abbinare ad una gonna per ottenere un look unico

Se hai delle gonne nel tuo armadio e stai pensando che trovare ilperfetto è una costante sfida per te, è importante ricordare che questo problema è molto più comune e diffuso di quanto tu possa credere.La difficoltà spesso risiede non tanto nella scelta di un top o di un articolo di maglieria che possa abbinarsi, quanto piuttosto nel creareunici, originali, che si sposino perfettamente con il tuo stile.In questo articolo, troverai consigli e suggerimenti per trovare l’abbinamento sempre perfetto per questo specifico capo del guardaroba e per dare una marcia in più a tantissimi tuoi.Scegli il top giusto che rappresenti l’equilibrio giusto tra armonia e contrastoIl top che scegli dipuò rappresentare una vera e propria svolta ai tuoi outfit.Per unoriginale e vistoso, abbina unamidi plissettata a una maglia cropped o un body aderente che evidenzia la silhouette.