Cidim, concerto di Natale con il quartetto Sincronie domani a Stoccolma

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Ildidell’Istituto Italiano di Cultura diquest’anno viene affidato ale si svolge, martedì 17 dicembre, alle 18, proprio all’interno della sede dell’Istituto, pensata e realizzata dal noto architetto Giò Ponti. Insieme dal 2011, Houman Vaziri, Agnese Maria Balestracci, Arianna Bloise ed Ester Vianello, componenti del, hanno preso parte a numerosi corsi di perfezionamento in Italia e in Europa, arricchendo in questo modo esperienza e bagaglio culturale. Un anno fa è uscito il loro primo disco, edito da Stradivarius, dal titolo ‘G.F. Malipiero – C. Monteverdi’. A questi due grandi compositori e a Luciano Berio è dedicato il programma dello spettacolo di. Ilè stato selezionato dalla Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena per prendere parte a Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, progetto promosso dal– Comitato Nazionale Italiano Musica in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.