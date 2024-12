Bergamonews.it - Ciao Roberto e grazie, Bergamo ti porta nel cuore: il tuo nome scritto sulla pagina più bella

. Ci avevano provato lo scorso anno, ma senza successo. Questa volta, invece, sarà stata la volontà dell’allora consigliera comunale oggi assessore Oriana Ruzzini o una buona stella, finalmente ci si è riusciti. Perché quando una cosa è giusta, ci deve sempre essere il lieto fine. Come questa volta. Nell’elenco dei premiati alla cerimonia di consegna delle medaglie d’oro e benemerenze civiche organizzata dal Comune dial Teatro Sociale di Città Alta, c’era anche il suo:Pelucchi.Giornalista sportivo che hato la suanel, fino all’ultimo, quando ha smesso di battere in una fredda mattina d’inverso. Era il 6 dicembre di due anni fa.ha lasciato troppo presto la sua famiglia, i suoi amici e i tanti, tantissimi colleghi che gli volevano bene, strappato alla vita da un male che in troppo poco tempo, se l’èto via.