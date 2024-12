Ilfattoquotidiano.it - “Che delusione il panettone Motta firmato da Bruno Barbieri”: la recensione del Gambero Rosso (che non lo mette nemmeno nella classifica dei ‘migliori’)

Ilcreato conè “bocciato”. Da chi? Dal, la storica guida che ogni anno stila ladei migliori panettoni in vendita presso la grande distribuzione (tradotto, al supermercato). E se “bocciato” può sembrare un termine troppo netto, serve a spiegare in breve che la creazione dello chef sette stelle Michelin non è entratain. Cosa che stupisce a maggior ragione contando che, fanno notare proprio al, lo scorso anno iloriginaleera addirittura primo.Come mai dunque questo prodotto preparato dalla firma dolciaria e dal temibile giudice di Masterchef,, non ha ‘colpito’? La recesione che si legge su.it non le manda a dire: “L’alveolatura fitta e stretta e la struttura pesante e poco “strapposa” non richiamano il dolce natalizio, amato proprio per le occhiature allungate e la texture aerea, soffice e filante.