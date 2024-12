.com - Carpool Karaoke a Natale su Apple Music e Tv con Lady Gaga e Dua Lipa

è in arrivo suTV+ econ le popstare DuaOggiha annunciato un nuovo speciale natalizio della serie pluripremiata agli Emmy: la serie,in arrivo il 20 dicembre suTV+ e. Questo speciale di stagione vede protagoniste due icone dellaa pop, le vincitrici di Grammye Dua, insieme all’astro nascente Chappell Roan, che si uniranno a Zane Lowe diper un’avventura canora in giro per il mondo che porterà allegria durante le feste.Le protagoniste canteranno brani natalizi, tra cui “Have Yourself a Merry Little Christmas” e “Last Christmas” degli Wham – oltre ai loro brani più famosi, come “Die With A Smile” di, “Houdini” di Duae “Good Luck, Babe” di Chappell Roan.