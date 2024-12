Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: Urbino, Calci e Tirrenia battute

Leggi su Lanazione.it

Pisa 16 dicembre 2024 – In Promozione il San Giuliano si fa bloccare in casa dal San Marco Avenza sull’1-1, mentre l’Taccola deve incassare una dura cinquina sul campo del Forte dei Marmi (5-1). San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni A., Bozzi, Pasquini, Cantini, Niccolai, Bellucci, Doveri G., Benedetti. A disposizione Contini, Lici, Susini, Mariani, Antoni. All. Roventini San Marco Avenza: Ricco, Lattanzi, Bonuccelli, Conti, Benedini, Orlandi, Dell Amico, Seghi, Raffi, Marabese, Corbani. A disposizione Failli, Costi, Gambogi, Barducci, Lissoufi. All. Cenderelli Arbitro: Scardigli di Livorno Marcatori: 16' Raffi, 58' Lorenzini Forte dei Marmi: Ceragioli, Credendino, Arcidiacono, Del Soldato, Rocchiccioli, Gentile, Tedeschi, Papi, Maggi, Lossi, Sodini N.. A disposizione Nocchi, Alberti, Seriani, Cardillo, Valori, Manfredi, Sodini F.