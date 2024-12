Ilrestodelcarlino.it - Calcio a 5 Falconara super. Qualificazione alla Coppa in tasca

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

foligno 06 ATLETICO : Proietti, Narcisi, Magnini, Zelli, Pezzolla, Cecconi, Ferroni, Sulpizi, Corboli, Castagnoli, Jessica, Baldassarri. All. Battistone OKASA: Sestari, Elpidio, Cortes, Isa Pereira, Ferrara, Pesaresi, Praticò, Gregori, Balardin, Pirro, Bordacchini, Gaspari. All. Domenichetti Arbitri: Filippi di Bergamo, Antonella di Sassari; crono: Bottini di Roma 1 Reti: 2’11’’ Elpidio, 3’43’’ Isa Pereira, 19’58’’ Elpidio; 21’45’’ Cortes, 32’08’’ Balardin, 39’36’’ Isa Pereira Note: amm. Ferroni Punteggio tennistico eItalia nel taschino per l’Okasa, che liquida la pratica Atletico Foligno in trasferta per 0-6 e si arrampica al secondo posto della classifica di serie A femminile di futsal, insieme a Pescara e TikiTaka Francavilla.