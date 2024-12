Universalmovies.it - Box Office USA | Kraven è un flop, Oceania 2 vince ancora

il Cacciatore si è rivelato untremendo al BoxUSA, mentre2 e Wicked hanno fatto nuovamente la parte del leone nel weekend.Accompagnato da una serie di recensioni a dir poco disastrose (solo 15% su Rotten Tomatoes), il cinecomic Marvel/Sony dedicato al celebre villain è riuscito in un colpo solo ad ottenere il poco apprezzabile merito di essere il film con il peggior weekend d’esordio per un film Sony/Marvel (peggio dei 15,33 milioni di Madame Web), ma anche con il peggior esordio per un film Marvel in assoluto.Secondo i dati offerti da BoxMojo, infatti,il Cacciatore ha esordito nel BoxUSA con 11 milioni di dollari, con una media per sala di 3450 dollari. Il film interpretato da Aaron Taylor-Johnson è arrivato in sala attraverso un budget da 90 milioni di dollari, divenuti poi 110 milioni a causa dei ritardi dovuti alla Pandemia da Covid.