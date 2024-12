Inter-news.it - Barella chiede il cambio in Lazio-Inter: la prima analisi dopo la sostituzione

Nicolòaver segnato in, al 74? ha chiesto il, lasciando il terreno di gioco in modo sereno, senza evidenti segni di dolore. C’è unariguardo le sue condizioni.FORZATO – Nicolòanche questa sera protagonista incon un gol straordinario. Il calciatore è stato sostituito al 74? al posto di Piotr Zielinski. Le primea bordo campo hanno escluso problematiche muscolari gravi, suggerendo che si tratti di unaprecauzionale per una lieve contrattura all’adduttore della coscia destra. La decisione di sostituireè stata probabilmente presa per evitare ulteriori rischi, considerando il calendario fitto e l’importanza del giocatore per gli impegni futuri della squadra. Nonostante l’apparente tranquillità del centrocampista al momento dell’uscita, lo staff medico monitorerà attentamente la situazione nelle prossime ore per escludere complicazioni.