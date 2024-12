Ballando con le stelle il caso Mariotto sbarca al Senato FdI contro Milly Carlucci | Ecco perché ha sbagliato

Leggi su Open.online

«Presenterò un’interrogazione sulla vicenda». La senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione riapre ancora ildella presunta molestia su un ballerino da parte dello stilista Guillermo, giurato della trasmissionecon le. Campione era stata la prima a denunciare il tocco sull’inguine, smentito dall’ipotetica vittima come da tutto il programma. Ma la componente della Commissione Giustizia ha anche criticato come l’episodio è stato gestito dalla Rai e dalla conduttrice: «Con il cartellino giallo comminato in diretta si è scritta una brutta pagina per la tv italiana».«Vicenda banalizzata»«La conduttrice ha banalizzato e minimizzato una vicenda che andava chiarita dal primo dicembre e non tenuta in sospeso per due settimane», ha aggiunto Campione.