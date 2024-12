Lettera43.it - Aprilia, esplosione in una villetta bifamiliare: morte una 13enne e la nonna

Leggi su Lettera43.it

Tragedia ad(provincia di Latina), dove nell’all’interno di unasonouna ragazza di 13 anni e sua. C’è anche un ferito grave: si tratta di un uomo che è stato affidato ai sanitari in serie condizioni. Le vittime sono state estratte dalle macerie dell’edificio, che in parte è crollato. Si indaga sulle cause della deflagrazione: c’è l’ipotesi che la tragedia sia stata causata da un bombolone gpl all’esterno dell’abitazione.(LT), intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 17:30 per l’in unaunifamiliare probabilmente a causa di una fuga di gas. Estratto un uomo in vita e affidato ai sanitari, una donna e un minore purtroppo deceduti #16dicembre 19:30 pic.twitter.com/8XsWaDwRaz— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 16, 2024Articolo completo:in unaunae ladal blog Lettera43