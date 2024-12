Lanazione.it - Troise, dica 32: è l’obiettivo di fine girone. Pattarello è in vantaggio per una maglia

"Se battiamo la Pianese chiudiamo l’andata a quota 32 punti, ci garantiamo una fondamenta solida per prendere fiducia e migliorare ancora nel ritorno. Per questo la gara di oggi conta molto". Emanuelenon nasconde il valore della partita di questo pomeriggio nella quale l’Arezzo è chiamato a dare continuità al successo, sofferto e sporco, di Lucca per mantenere a tiro Torres e Vis Pesaro nella lotta al quarto posto, considerato che ormai le prime tre della classe (Ternana, Pescara e Entella) hanno preso un margine significativo sul resto del gruppo. Vietato, però, fare calcoli prima di giocare, perchè di fronte c’è una neopromossa che sta facendo molto bene ed è in piena zona playoff, ma che in settimana ha vissuto un’inaspettato ribaltone tecnico con l’esonero di Prosperi e l’arrivo sulla panchina dell’ex Perugia Formisano.