Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-12-2024 ore 18:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBen ritrovati dalla redazione ci sono problemi sulla Cassia bis Veientana per un incidente avvenuto all’altezza di via del Prato della Corte all’interno della galleria chiusa la corsia in direzione del Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti a partire da Formello per un altro incidente con le anche su via Pontina tra Pratica di Mare Tor de’ Cenci sempre in direzione died intenso ilsul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra Cassia bis ambientale Salaria e proseguendo rallentamenti tra Bufalotta e la 24Teramo 3 lentamente code anche in carreggiata esterna tra laFiumicino e la manina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code pere lavori tra Corso di Francia e via Salaria direzione di San Giovanni in carreggiata opposta e rallentamenti tra via Salaria e viale di Tor di Quinto parliamo ora di ZTL perché fino al 6 gennaio è in vigore l’estensione Dell’orario che ZTL di centro storico e del Tridente sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità Esa anche le giornate del sabato e festivi con esclusione del 25 dicembre ma per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito