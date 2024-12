Amica.it - Tendenze trucco 2025: il colore dell’anno non è il Mocha Mousse

Leggi su Amica.it

Altro che ilscelto da Pantone, ildell’annosarà il ciliegia. Almeno secondo Gen Z e Millennials che, stando all’annuale report Pinterest Predicts di Pinterest, ne esploreranno tutte le potenzialità. Soprattutto in fatto dirosso ciliegia. C’è, infatti, chi già parla di Ciliegiacromia come riferimento al trend delciliegiache la farà da padrone, dominando la scena soprattutto nei mesi più caldi: quando il gustoso frutto raggiungerà l’apice della sua maturazione. Ma già adesso c’è voglia di estate nell’aria con ricerche a tema “rosso ciliegia scuro” che su Pinterest stanno registrando un aumento del 235 per cento, mentre quelle a tema “vibes color ciliegia” addirittura del 325 per cento.