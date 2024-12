SuperG femminile Beaver Creek oggi | start list favorite orario e dove vederlo

Leggi su Sportface.it

La Birds of Prey chiude, domenica 15 dicembre, i suoi impegni con la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo le gare maschili della scorsa settimana e la discesa libera andata in scena ieri, tocca alle ragazze delscendere in pista per ultime sulle nevi del Colorado, in località. Ultima gara prima del ritorno in Europa per Federica Brignone e compagne, che tra sei giorni saranno poi impegnate a St.Moritz,la più attesa sarà però Lindsey Vonn. La 40enne campionessa statunitense in questi giorni sta facendo d’apripista, ma il suo ritorno alle gare agonostiche di Coppa è ormai sempre più a un passo.Sofia Ga non poteva sperare in un ritorno migliore alle competizioni dopo i tanti mesi di stop causa infortunio e conseguente intervento chirurgico. O meglio, di meglio ci sarebbe stata certamente una vittoria che alla fine è sfuggita all’azzurra per meno di venti centesimi.