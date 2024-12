Quifinanza.it - Siria, l’operazione dei ribelli Hts contro Assad era stata pianificata un anno fa

Leggi su Quifinanza.it

Un’offensiva totale e capillare come quella che idell’Hts hcompiuto innon poteva essere improvvisata o frutto di una rapida programmazione. La caduta del governo di Bashar al-, fuggito in Russia, era infattiunfa.Il fronte anti-regime, seppur variegato, ha poi incontrato l’occasione propizia del momento di debolezza vissuto da Russia, Iran e Hezbollah. E il contemporaneo supporto delle potenze antagoniste, cioè Turchia e Stati Uniti, che hspinto gli eventi fino alla rottura dello status quo. Ora però comincia la vera sfida: riportare la stabilità, o perlomeno una “bassa instabilità”, all’interno del Paese.Un’offensivaa lungodeini erastudiata già nei minimi dettagli già nell’autunno 2023, in concomitanza con lo sconvolgimento storico portato dal maxi attacco di Hamas a Israele.