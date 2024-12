Sport.quotidiano.net - Seconda categoria Il punto sulla giornata. Fivizzanese a caccia del titolo d’inverno

Penultima tappa del girone di andata del campionato di. La capolistaospita sul campo amico, sì fa per dire, del ’Rolando Rocchi’ di Podenzana l’Atletico Carrara. La squadra medicea nella volata per ilappare ovviamente favorita, soprattutto dopo la vittoria di domenica scorsa sul campo dell’inseguitrice Migliarino passato a 5 punti di distacco. Pisani che nel pomeriggio aspettano la visita del Pontremoli. Un traguardo, quello di campione di mezza stagione, sia detto per inciso, che spesso dà la misura esatta dei rapporti di forza e anche un’indicazione attendibe sul vincitore del campionato. Si pensi che negli ultimi otto tornei per sette volte il campionesi è confermato vincitore assoluto. Per il resto non è pensabile relegare in un cantuccio la sfida tra Ricortola e Filattierese a Remola.