Romadailynews.it - “Roma, emergenza smog: il Comune adotta misure per ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria”

A causa dell’intensoregistrato negli ultimi giorni, lasta peggiorando, con i livelli di inquinamento che continuano ad alzarsi. Per prevenire l’adozione dipiù drastiche, come la limitazione della circolazione di automobili e motocicli, il dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento degli inquinamenti diha predisposto due determinazioni per la giornata di domani, lunedì 16 dicembre.Secondo i modelli dell’Arpa Lazio, l’agenzia regionale che monitora la, nei prossimi giorni si prevede un ulteriore peggioramento dei livelli di inquinamento. In risposta, ilha messo in atto alcunepreventive per evitare il ricorso a provvedimenti restrittivi.Una delle determinazioni riguarda le raccomandazioni alla cittadinanza, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili come anziani, donne in gravidanza e bambini.