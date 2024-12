Sport.quotidiano.net - Podismo, arriva l’Americana in piazza del Duomo a Pistoia

, 15 dicembre 2024 – La storicadeldisi prepara a trasformarsi in un'arena di emozioni, dove sport, spettacolo e tradizione si intrecciano in una serata che promette di rimanere nel cuore di atleti e spettatori. Venerdì 27 dicembre, grazie alla vivace iniziativa della società podistica Silvano Fedi, andrà in scena la prima edizione de "L'Americana indel". L’evento si ispira alle celebri kermesse ciclistiche, ma con un tocco unico e coinvolgente: i partecipanti si sfideranno in un circuito di 200 metri, dove ogni giro sarà una battaglia contro il tempo e gli avversari. A ogni tornata, l’ultimo a tagliare il traguardo sarà eliminato, lasciando spazio a un crescendo di adrenalina che culminerà in uno sprint finale tra i più veloci e determinati. Non si tratta solo di una competizione, ma di una vera festa dello sport, pensata per coinvolgere grandi e piccoli.