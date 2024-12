Justcalcio.com - “Non volevo perdere Solanke perché il tuo lavoro diventa più difficile, ma c’è una parte di te che vuole che vada a un livello superiore e ottenga il riconoscimento che merita”: l’allenatore del Bournemouth Andoni Iraola spiega il conflitto emotivo sulla vendita dell’attaccante dell’Inghilterra

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:delha descritto ildi emozioni che ha provato quando ha venduto Dominicin estate al Tottenham per 65 milioni di sterline, dopo una stagione di così grande successo al Vitality Stadium.Dopo aver concluso con 48 punti nella stagione 2023/24, ilha registrato il miglior risultato di sempre nella massima serie inglese., però, ha avuto un ruolo importante in quel successo, segnando 19 gol in Premier League, quindi perderlo ha sicuramente reso le cose più difficili all’inizio di questa stagione.In ogni caso, il club si aspettava qualcosa di interessante dal suo attaccante di punta.Il boss delè felice chesi metta alla provanon voleva, ma capisce la mossa (Credito immagine: Getty Images)“C’era sempre una forte possibilità che se ne andasse”, ammetteQuattroQuattroDue.