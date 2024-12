Mistermovie.it - Mister Movie | L’Intervista all’Alieno di Avanti Un Altro, Leonardo Tricarico smentisce le voci sulla sua morte

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Circolavanoinfondatedi, l’iconico Alieno di “un”. Ma l’attore ha voluto smentire categoricamente queste false notizie, rassicurando i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Scopriamo cosa ha rivelato in una recente intervista.L’Alieno di “un” non è morto:leLe bufale sul web corrono veloci e spesso prendono di mira personaggi amati dal pubblico. Anche, l’indimenticabile Alieno di “un”, è stato vittima di una di queste false notizie. In diverse occasioni, sono circolatesua, ma fortunatamente si trattava solo di malelingue.“Non sono morto, sono in pensione”: le parole diIn un’intervista rilasciata a “Fanpage.